Am deutschen Markt startet der Handel in die kurze Woche nach Ostern vielversprechend. Der DAX beginnt den Tag über 15.700 Punkten und damit in Reichweite des Jahreshochs. Experten sehen die Situation zweigeteilt: Die laufende Dividendensaison dürften die Kurse stabilisieren, die anlaufende Q1-Berichtssaison mit den Finanztiteln aus den USA für frische Impulse sorgen. Allerdings sehen einige Experten Potenzial für eine Konsolidierung durch schwache Konjunkturdaten. Weshalb der Bitcoin über 30.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...