Berlin (ots) -Die neue Verordnung über Energiesparmaßnahmen stellt Eigentümer und Verwaltungen vor große Herausforderungen. Schornsteinfegermeister und Experte für Altbauten Sebastian Dittmar hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihnen mit seiner großen Expertise dabei zu helfen, die neuen Anforderungen zuverlässig und reibungslos umzusetzen. In diesem Artikel verrät der Experte, was sich für Gebäudeeigentümer ändert und mit welchen Dienstleistungen er sie gewinnbringend unterstützen kann.Aufgrund der aktuellen Lage der Gasversorgung, die durch den Ukrainekrieg verschärft wurde, hat die Bundesregierung eine neue Verordnung zur Einsparung von Energiekosten erlassen. Seit Oktober 2022 regelt nun die Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung, kurz EnSimiMaV, für einen Zeitraum von zwei Jahren Maßnahmen zur Energieeinsparung im Gebäudebereich. Insgesamt soll die Verordnung bei privaten Haushalten, Unternehmen und der öffentlichen Hand Einsparungen in Höhe von 10,8 Milliarden Euro bewirken. Für Eigentümer und Verwaltungen heißt das, dass sie ihren Verpflichtungen hinsichtlich der neuen Energiesparmaßnahmen zügig nachkommen müssen. Da die wenigsten über ausreichend Kompetenz in diesem Fachbereich verfügen und die professionelle Unterstützung einer fachkundigen Person unerlässlich ist, ist die Hilfe eines Experten nötig. Sebastian Dittmar ist Schornsteinfegermeister und Experte für Altbauten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Privat- und Gewerbekunden bei der zuverlässigen Umsetzung der neuen Anforderungen zu unterstützen. Darüber hinaus bietet er seinen Kunden eine ganze Reihe weiterer Dienstleistungen an. Im Folgenden hat der Experte verraten, welche Pflichten sich aus der neuen Verordnung für Gebäudeeigentümer ergeben und wie er ihnen bei ihrer Erfüllung helfen kann.Neue Pflichten für Eigentümer und VerwaltungenWeil sich die Situation in der Ukraine nicht zu verbessern scheint, geht die Bundesregierung davon aus, dass weitere Reduzierungen der Gaslieferungen drohen. Die EnSimiMaV wurde ins Leben gerufen, um in diesem Fall eine Mangelsituation zu verhindern oder zumindest abzuschwächen. Zusammen mit einer Verordnung über Effizienz- und Energiesparmaßnahmen sowie der Befüllung der Gasspeicher und der Senkung des Erdgasverbrauchs in der Stromerzeugung bildet die ab Oktober gültige Verordnung das Energiesicherungspaket."Durch das Zusammenwirken dieser Maßnahmen soll eine Gasmangellage verhindert werden", so Sebastian Dittmar. "Doch vielen ist nicht klar, was das für sie in der Praxis bedeutet." Denn für Eigentümer und Verwaltungen bedeutet die neue Verordnung, dass sie Energiesparmaßnahmen im Gebäudebereich umsetzen müssen. Mit dem Effizienzcheck von Gas Zentralheizungen mit mehr als 6 Wohneinheiten sollen sie dazu beitragen, die Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland zu verhindern und den Gasverbrauch durch optimierte Heizungsanlagen zu senken.Großes Dienstleistungsangebot und zuverlässiger KundenserviceSebastian Dittmar kann Eigentümern nicht nur bei der zuverlässigen Umsetzung der neuen Anforderungen helfen, er klärt sie mit E-Mails auch proaktiv über ihre neuen Pflichten auf. Jeder, der ein Mehrfamilienhaus mit mehr als 6 Wohneinheiten besitzt, in dem Erdgas zur Wärmeerzeugung nutzt, ist jetzt verpflichtet, eine Heizungsprüfung durchzuführen und die Heizungsanlage hinsichtlich verschiedener technischer Parameter zu optimieren. Diese Prüfung und alle weiteren Maßnahmen müssen von einer fachkundigen Person vorgenommen und die Ergebnisse schriftlich festgehalten werden."Es ist wichtig, dass die Eigentümer von Gebäuden diese Verordnung und ihre Anforderungen kennen und umsetzen, um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und zur Verbesserung der Energieeffizienz beizutragen", erklärt der Schornsteinfegermeister. Neben der Umsetzungen der Anforderungen der EnSimiMaV unterstützt er Hausbesitzern und Verwaltungen auch bei der Überprüfung oder Erneuerung ihres Energieausweises sowie des Effizienzchecks. Darüber hinaus zählen der Heizungscheck, Hilfe bei der Vorbereitung von hydraulischem Abgleich und energetischen Sanierungen sowie Zuschussbeantragungen, das Erstellen von Nachweisen und Erstdiagnosen bei Betriebsstörungen von Feuerungsanlagen und Lüftungen zum Angebot von Sebastian Dittmar.Professionelle Zusammenarbeit mit echtem MehrwertDie Verordnung zur Umsetzung der Energiesparmaßnahmen stellt viele Eigentümer vor große Herausforderungen, sodass unseriöse Dienstleister ein leichtes Spiel haben. "Vielen geht es nur darum, mit wenig Arbeit viel Geld zu verdienen. Die Probleme ihrer Kunden bleiben dagegen mehrheitlich ungelöst", verrät Sebastian Dittmar. Er möchte dem schlechten Ruf seiner Branche entgegenwirken und bietet seinen Kunden, die sowohl aus dem privaten als auch dem gewerblichen Sektor stammen, eine professionelle Zusammenarbeit mit echtem Mehrwert an.Das kontinuierliche Wachstum seines Unternehmens, das 2014 gegründet wurde, unterstreicht, dass der Schornsteinfegermeister nicht nur fachlich gut ist, sondern obendrein ein gewinnbringendes Geschäft betreibt. Dafür bildet Sebastian Dittmar sich regelmäßig weiter, steht in regem Austausch mit anderen Branchen-Größen und arbeitet stets daran, die Effizienz seiner Arbeit durch automatisierte Prozesse zu steigern. Unzählige zufriedene Kunden spiegeln den Erfolg seines Tuns wider.Sie sind Eigentümer eines Gebäudes und wünschen sich fachkundige Unterstützung bei der Umsetzung der Anforderungen der neuen Energiesparverordnungen? 