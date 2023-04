Graz (ots) -"Wir wollen uns und unsere weltweiten Partner und Guides darin bestärken, einen nachhaltigen Tourismus in ihren Heimatländern voranzutreiben, sich weiterzubilden und Leuchtturmprojekte zu initiieren." So erklärt Weltweitwandern Gründer Christian Hlade die Intention hinter der Guide Academy. Um Know-how zu teilen, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen, bietet der Reiseveranstalter regelmäßig Weiterbildungen für seine internationalen Partner und Guides an. Im Frühjahr 2023 folgten 25 Weltweitwandern-Guides den Ruf, um sich bei einem 8-tägigem Guide-Seminar auf der Koralpe und im Grazer Basecamp weiterzubilden, zu vernetzen und sich über die neuesten Erkenntnisse für verantwortungsvollen Tourismus auszutauschen. Die Guides kamen dabei aus so unterschiedlichen Destinationen wie Kirgistan, Nepal, Montenegro, Georgien, Bulgarien, Portugal, Sizilien, Kroatien, Serbien, Polen, Albanien oder den Azoren.Hohe QualitätsstandardsBei spannenden Vorträgen und in intensiven Workshops zum Thema "Nachhaltiges Reisen" konnten sich die Guides und Partner auf die touristischen Herausforderungen von Morgen vorbereiten. Und mehr noch: Beim Feld-Training mit österreichischen Bergführen als Ausbildern auf der Koralpe konnten sich die Guides in Fortbildungen und Workshops gezielt weiterentwickeln: Teambuilding & Kommunikation, Guiding-Techniken, aber auch Outdoor-Sicherheitstraining sowie viele weitere Bereiche standen auf dem Programm. "Nur so können wir unsere Qualitätsstandards und Ansprüche eines nachhaltigen Reisens halten", so Christian Hlade. Beim abschließenden Gästeabend im Grazer Basceamp hatten 100 ausgewählte Reisegäste von Weltweitwandern zudem Gelegenheit, ihre Guides persönlich kennenzulernen - und in vielen Fällen gab es auch ein freudiges Wiedersehen von vergangenen Touren.Positives FeedbackSowohl von den Gästen als auch von den Guides gab es auf die Veranstaltung durch die Bank sehr positives Feedback. Stellvertretend für alle meinte etwa Marek aus Polen: "Durch die Guide-Academy fühlen wir uns jetzt noch mehr als Teil einer weltweiten Familie", während sein Kollege Stefan aus Serbien ergänzte: "Weltweitwandern ist für mich keine Firma, sondern eine Bewegung." Lob und Anerkennung gab es übrigens auch von anderer Stelle: Der konsequent verfolgte Weg für nachhaltige Tourismusentwicklung wurde erst vor kurzem einmal mehr auf höchster Ebene bestätigt! Als einem der ersten Anbieter in Österreich wurde Weltweitwandern auf der ITB (der größten Tourismusmesse der Welt) im März als einem von nur zwei österreichischen Reiseveranstaltern das begehrte "Travelife"-Zertifikate verliehen - international eine der renommiertesten Auszeichnungen für nachhaltigen Tourismus.Pressekontakt:Mag. Wolfgang Liu KuhnLeitung MarketingWELTWEITWANDERN GmbHA-8020 Graz, Gaswerkstrasse 99+43 (0) 316 583504-13+49 (0) 89 30704268wolfgang.kuhn@weltweitwandern.comOriginal-Content von: WELTWEITWANDERN GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162920/5483173