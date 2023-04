Frankfurt/Zürich (ots) -Spitch, einer der weltweit führenden Anbieter von Systemen für Conversational AI (automatisierte Sprach- und Textdialogsysteme auf Basis von Künstlicher Intelligenz), ist dem Independent Software Vendor (ISV) Success Program von Microsoft beigetreten. Die Kooperation umfasst die Nutzung von Künstlicher Intelligenz und die Bereitstellung von Spitch-Anwendungen über die Marktplätze von Microsoft."Microsoft hat sich durch sein Engagement bei OpenAI in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) hervorgetan, Spitch hat sich seit der Gründung einen Namen als einer der führenden Entwickler von KI-basierten Dialogsystemen erworben", erklärt Stephan Fehlmann, Country Manager DACH bei Spitch die Kooperation beider Unternehmen in Sachen KI. Die neue Partnerschaft gibt Spitch unter anderem Zugang zu den Modellen für Generative AI, wie sie bei ChatGPT zum Einsatz kommen, über die Azure OpenAI Services. Dies ergänzt sich mit der Fokussierung von Spitch auf Omnichannel Conversational AI, also KI-basierte Systeme für die Automatisierung der Kundenkommunikation mittels Sprache und Text einschließlich biometrischer Sprachidentifizierung.Als Partner bei Microsofts ISV Success Program kann Spitch Anwendungen über die Marktplätze von Microsoft vertreiben, darunter Microsoft AppSource, Azure Marketplace und Teams Store. Das Programm offeriert zahlreiche weitere Vorteile, darunter die Bereitstellung von Entwicklungstools und den Zugang zu intelligenten Geschäftsanwendungen, um Applikationen zügig und kosteneffizient anzubieten."Nutznießer sind vor allem die Kunden von Spitch, die von einer engeren Integration mit Microsoft Teams und der Möglichkeit, Spitch-Anwendungen über Microsoft Azure auszurollen, profitieren", sagt Stephan Fehlmann von Spitch.Die Spitch AG mit Präsenz in zahlreichen europäischen Ländern und Nordamerika ist ein führender Entwickler und Anbieter von Sprach- und Textdialogsystemen für Unternehmen und Behörden. Spitch-Systeme verstehen nicht nur Wörter und Sätze, sondern insbesondere auch den Sinn des Gesagten. Hierzu setzt Spitch auf durchgängig eigenentwickelte Software, die Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence (AI) und Machine Learning (ML) kombiniert. Je nach Anforderungen werden unterschiedliche Module auf Grundlage einer einheitlichen Omnichannel-Plattform zu einer kundenspezifischen Lösung zusammengeführt. Spitch-Systeme arbeiten in namhaften Call- und Contact-Centern, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, der Automobil- und Transportbranche, dem Gesundheitswesen und im öffentlichen Dienst. Mehr als 50 Millionen Interaktionen wurden 2021 über Spitch-Systeme abgewickelt und das Wachstum geht weiter.Pressekontakt:Weitere Informationen: Spitch AG,Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch, Web: www.spitch.chAnsprechpartnerin für die Presse: Carmen Keller,Marketing & Communication Manager DACH,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: carmen.keller@spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 611 9731 50, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.de, www.facebook.de/euromarcom (like if youlike-:)Original-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134046/5483180