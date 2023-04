DJ Weidmann wird Professor für Central Banking an Frankfurt School

FRANKFURT (Dow Jones)--Der ehemalige Bundesbankpräsident Jens Weidmann übernimmt zum 1. Juni eine Professur an der Frankfurt School of Finance & Management. Er ergänzt nach Angaben der Hochschule die Fakultät als Professor of Practice in Central Banking im Finance-Department. Die Professur habe einen Umfang von 20 Prozent.

Nils Stieglitz, Präsident und Geschäftsführer der Frankfurt School zeigte sich davon überzeugt, dass Weidmann "mit seinen umfassenden, internationalen Erfahrungen maßgeblich zu unserem Ziel beitragen wird, die Stellung unseres Finance-Departments als eines der lehr- und forschungsstärksten in Europa weiter auszubauen."

Weidmann war von 2011 bis zu seinem Rücktritt 2021 Bundesbank-Präsident und in dieser Funktion auch Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Frankfurt School war er bereits zuvor als Mitglied des Stiftungsrats verbunden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/smh/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2023 04:38 ET (08:38 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.