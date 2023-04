Berlin (ots) -Am 9. Mai öffnet Campus Berlin am Südkreuz seine Türen für alle, die an einer anerkannten schulischen Berufsausbildung in einem sozialen oder pflegerischen Beruf interessiert sind. Die Veranstaltung beginnt um 14.00 Uhr und endet um 18.00 Uhr. Auf die Besucher*innen wartet ein abwechslungsreiches Programm sowie die Gelegenheit, mit Auszubildenden und Lehrer*innen direkt ins Gespräch zu kommen und Einblicke in die Schwerpunkte der vier Fach- und Berufsfachschulen zu erhalten.Die Teilnahme lohnt sich für alle, die auf der Suche nach einem schulischen Ausbildungsplatz als Erzieher*in, Heilerzieher*in, Pflegefachkraft und Pflegefachassistenz sowie Sozialassistenz sind. Interessierte, die bereits ihre Wahl getroffen haben, können sich zum Bewerbungsverfahren informieren, einen Beratungstermin vereinbaren und ihre Bewerbungsunterlagen vor Ort abgeben. Idealerweise führen Sie direkt am Tag ein Bewerbungsgespräch.Die Besonderheiten der Berufsausbildung für soziale und Pflegeberufe bei Campus Berlin am Südkreuz liegen in der praxisorientierten Ausbildung, neuesten IT-Ausstattung, den hohen Lern- und Lehrstandards, der individuellen Betreuung der Auszubildenden und Studierenden sowie in der besonderen Schwerpunktsetzung für Toleranz als Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage, der Kooperation mit Erasmus+ und den im Schulprogramm manifestierten Zielen von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).Campus Berlin am Südkreuz, einer der drei Schulstandorte des privaten freien Schulträgers Campus Berufsbildung e.V., bietet vollschulische, berufsbegleitende und Teilzeitausbildungen an. Starttermine für die Erzieherausbildung sowie die Ausbildung zum*r Heilerziehungspfleger*in sind im Frühjahr und im Herbst. Die 3-jährige Ausbildung zur Pflegefachkraft startet 2023 im August (Vollzeit) sowie Oktober (Teilzeit). Die Berufsausbildung zur Sozialassistenz startet ebenfalls im August und Oktober. Der erfolgreiche Abschluss befähigt zur Zulassung zur Erzieherausbildung auch ohne Abitur.Pressekontakt:Verena BockPressekontaktTel.: 030 755 121 0027Mail: presse@campus-berlin.deCampus Berufsbildung e. V.Friedrichstraße 23110969 BerlinOriginal-Content von: Campus Berufsbildung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106011/5483191