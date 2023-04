Unterföhring (ots) -"Mein Mathe-Lehrer sagte immer zu mir: 'Hör auf mit dem Singsang, aus Dir wird eh nichts'," erzählt Jeanette Biedermann lachend. In der vierten Folge der SAT.1-Show "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" (Mittwoch, 12. April 2023, 20:15 Uhr) möchte die Sängerin gemeinsam mit Handball-Weltmeister Pascal "Pommes" Hens Cleverness beweisen. Dabei können es die beiden als Gäste von Moderator Jörg Pilawa entspannt angehen lassen - sie quizzen außer Konkurrenz. Für die 100 Kandidat:innen im Studio geht es in der SAT-1-Quiz-Show um 100.000 Euro. Wer denkt am besten um die Ecke und knackt die 1%-Frage?SAT.1 schickt "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" in die zweite Staffel"Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" kommt an. Noch während die erste Staffel läuft, schickt SAT.1 die Erfolgs-Show in die zweite Staffel.Die neue Jörg-Pilawa-Show begeistert die Zuschauer:innen von Folge zu Folge mehr und punktete zuletzt mit sehr starken 9,0 Prozent Marktanteil in der Relevanz-Zielgruppe (Z. 14-59 J.)*. Auch die Medien freuen sich über den frischen Quiz-Wind: "'Das 1 % Quiz' ... erweist sich als erstaunlich kluge Weiterentwicklung eines eigentlich schon tot geglaubten Genres." (DWDL) "Von Frage zu Frage wird der Prozentsatz kleiner, das Wissen exklusiver - und das macht den Reiz von 'Das 1%-Quiz' aus." (FOCUS online)"Das 1 % Quiz - Wie clever ist Deutschland?" ist eine Produktion der BBC Studios Germany.Bewerbungen für die zweite Staffel sind ab sofort unter www.sat1.de/bewerben möglich.Zu Hause mitquizzen und Geld gewinnenParallel zur Quizshow in SAT.1 können die Zuschauer:innen in der JoynMe-App zeitgleich mitquizzen und bei jeder Folge bis zu 500 Euro gewinnen. Weitere Infos online unter: sat1.de"Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" - mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, zusätzlich auf dem Event-Kanal ProSiebenSat.1 UHD.Hashtag zur Show: #1ProzentQuiz* Basis: MarktstandardQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business IntelligenceErstellt: 06.04.2023SAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Pressekontakt:Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169email: petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5483187