POLITIK-BLOG/Grüne wollen Regelung zu E-Fuels-Autos blockieren

Grüne wollen Regelung zu E-Fuels-Autos blockieren

Die Grünen im Europaparlament wollen verhindern, dass nach 2035 noch Pkw mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden. Er werde versuchen, eine entsprechende Regelung zu blockieren, sagte der klimapolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Michael Bloss, dem Handelsblatt. Bundesregierung und EU-Kommission streben eine Regelung an, wonach ab 2035 neue Verbrenner zugelassen werden dürfen, wenn sie ausschließlich mit E-Fuels fahren. "Die Autoindustrie sollte jeden Euro, den sie überhat, in die Elektromobilität investieren. Sonst kaufen uns China und die USA ziemlich bald den Schneid ab", sagte Bloss. Für den Fall, dass es doch E-Fuels-Fahrzeuge geben sollte, forderte Bloss fälschungssichere Maßnahmen dagegen, dass diese Autos doch mit fossilem Benzin oder Diesel betankt werden.

Grünen-Chefin Lang widerspricht Lindner zu Kindergrundsicherung

Im Streit um die Kindergrundsicherung hat Grünen-Chefin Ricarda Lang der Einschätzung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) widersprochen, dass die Bekämpfung von Kinderarmut vor allem eine Frage besserer Bildungschancen ist. "Es braucht beides. Armut und ihre Folgen - schlechtere Bildungschancen, weniger gesellschaftliche Teilhabe - werden leider immer noch zu oft über Generationen weitergegeben", sagte Lang der Rheinischen Post. "Gute Bildung sicherstellen, Eltern helfen, in gute Jobs mit vernünftigen Löhnen zu kommen, Armut strukturell vorbeugen, all das ist unbedingt notwendig, aber es füllt kurzfristig am Ende des Monats nicht den Kühlschrank, dafür braucht es Geld." Mit der Kindergrundsicherung helfe man kurzfristig und langfristig. "Die Kindergrundsicherung kommt und sie muss so ausgestattet sein, dass sie wirkt", forderte die Grünen-Vorsitzende.

EVP-Chef Weber kritisiert Macrons Äußerungen heftig

Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, hat heftige Kritik an den Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur europäischen Taiwan-Politik geübt. "Die EU-Staaten machen sich unglaubwürdig, wenn man einerseits Souveränität für Europa einfordert und dann jeden Wirtschaftsdeal mit China abschließt, den man kriegen kann. Die chinesische Führung wird die Europäer so nicht respektieren", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Wer für Freiheit und Demokratie eintritt, ist kein Mitläufer." Die EU-Staaten brauchten endlich eine klare und abgestimmte China-Politik.

Gemeindebund: Nur noch digital umsetzbare Gesetze in Kraft setzen

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat einen Digitalisierungsvorbehalt für alle neuen Gesetze gefordert. "Jedes neue Gesetz und jede neue Verordnung müssen von vornherein so aufgestellt werden, dass die Verwaltungsabläufe digital dargestellt werden können", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Funke-Mediengruppe. "Falls das nicht möglich ist, darf die Norm nicht in Kraft treten." Landsberg kritisierte, alle seien "in Sonntagsreden für Bürokratieabbau", gleichzeitig würden aber immer neue Regelungen erlassen, mit der guten Absicht, möglichst in jedem Einzelfall gerecht zu sein, aber leider mit der Folge, "dass die Vollzugsgebenden, etwa in den Kommunen, zunehmend überfordert sind". In den nächsten zehn Jahren gingen rund 580.000 kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand. Die Städte und Gemeinden könnten "ganz sicher nicht mit immer weniger Personal immer mehr Verwaltungsvorgänge erledigen".

Habeck verteidigt beschleunigten Autobahnbau

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Entscheidung der Ampel-Koalition zur Beschleunigung von Autobahnprojekten gegen Kritik von Umweltschutzverbänden verteidigt. "Die jetzt benannten Engpässe bei den Straßen werden schneller beseitigt, weil sie dem überragenden öffentlichen Interesse zugeordnet werden", sagte er der Funke-Mediengruppe. "Es geht mir darum, es an konkreten Bedarfen fest zu machen und nicht einfach alle Straßen undurchdacht und quer durch die Landschaft schneller zu bauen. Daher haben wir die Liste mit Engpässen auf Autobahnen unter den Vorbehalt der Länder gestellt." Habeck bestritt, beim beschleunigten Autobahnbau auf die Blockade der in zwölf Ländern mitregierenden Grünen zu setzen. Es sei vereinbart, "dass bei der Beseitigung der Autobahn-Engstellen die jeweiligen Länder zustimmen müssen". Zudem gingen auch 4.500 Kilometer Schiene in die beschleunigte Genehmigung, "ohne dass es der Zustimmung der Länder bedarf".

