FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.04.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BARRATT PRICE TARGET TO 570 (509) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2330 (2250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PERSIMMON TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1300 PENCE - BARCLAYS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 131 (125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 740 (625) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 290 (320) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1585 (1580) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS SEVERN TRENT TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 3000 (2890) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES ASTRAZENECA TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - MORGAN STANLEY RAISES ASTRAZENECA-PRICE TARGET TO 13200 (12800) PENCE - RBC CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7400 (7600) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SPIRAX-SARCO TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 12470 (13700) PENCE



