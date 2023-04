NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 156 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller dürfte einen langsamen Jahresstart hingelegt haben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am Ausblick auf das Gesamtjahr dürfte sich vorerst nichts ändern./edh/la



ISIN: DK0061539921