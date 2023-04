Dr. Andreas Sauer (ansa capital management): Monatskommentar März 2023

06.04.2023

Realwirtschaftliche Situation:

Im Fokus standen Banken mit einem hohen Anteil "ungesicherter" Einlagen oberhalb der Einlagensicherung (250 Tsd. in den USA) und hohen unrealisierten Verlusten in ihren langfristigen Anleiheportfolios. Wachsende Sorgen um die Kreditwürdigkeit führten Mitte März zu einem deutlichen Abzug von Einlagen seitens der Sparer und zwangen die betroffenen Banken, Teile ihrer Anleiheportfolios am Markt zu verkaufen und damit die aufgelaufenen Verluste zu realisieren. Die Maßnahmen der Regierung und der Zentralbank, die Einlagen vorübergehend unbegrenzt zu garantieren, sowie die großzügige Bereitstellung von Liquiditätskrediten konnten die unkontrollierten Abflüsse zunächst stoppen und eine gewisse Beruhigung der Märkte herbeiführen. Gelingt es auf diese Weise, die Verunsicherung der Sparer nachhaltig zu "beenden", dürfte aus heutiger Sicht die zu erwartende geringere Kreditvergabe der Banken die realwirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Monaten nur geringfügig beeinflussen.

Dieses Ereignis verdeutlicht einmal mehr, dass die angestrebte kontrollierte Abkühlung der Konjunktur auch in der Zukunft äußerst schwierig bleibt und die Risiken eines unvorhergesehenen abrupten Konjunktureinbruchs weiterhin extrem hoch sind. Dennoch hat sich die Stimmungslage, gemessen an den Einkaufsmanagerindizes, weiter verbessert. Der S&P Global Composite PMI stieg in den USA von 50,1 auf 53,3, in der Eurozone von 52 auf 54,1 und in Japan von 51,1 auf 51,9 (Jibun Bank). Auch in Deutschland hat sich die Stimmung deutlich aufgehellt - der Ifo-Erwartungsindex stieg von 88,4 auf 91,2, blieb aber im rezessiven Bereich. Anfang April lieferte der ISM Manufacturing PMI ein konträres Bild zu den positiven Umfragewerten im März und fiel von 47,7 auf 46,3.

Bei den Konsumenten spiegeln sich die sinkenden Energiepreise in einem Anstieg des Verbrauchervertrauens wider: In den USA stieg der Conference Board Consumer Confidence Index leicht von 103,4 auf 104,2 und auch in Deutschland verbesserte sich das Verbrauchervertrauen seit seinem Tiefstand im Oktober 2022 den sechsten Monat in Folge auf -29,5.

Weitere wichtige Konjunkturdaten zeigten ein gemischtes Bild. Die Einzelhandelsumsätze in den USA sanken um -0,4 %, stiegen aber auf Jahressicht um 5,4 %, während die Einzelhandelsumsätze in Deutschland um -1,3 % zurückgingen (Jahressicht: -7,1 %). Im verarbeitenden Gewerbe setzte sich der positive Trend der letzten Monate fort. In den USA stieg die Produktion um 0,3%, in Deutschland um 3,5%.

An unserer Gesamteinschätzung "Winter" ergab sich keine Änderungen, wobei sich die Dynamik der negativen Entwicklung zuletzt abgeschwächt hat

Monetäre Situation:

Im März hoben die wichtigsten Zentralbanken ihre Leitzinsen trotz der befürchteten Bankenkrise weiter an und bestätigten damit ihren datengetriebenen Ansatz. Bei den zugrunde liegenden Inflationsdaten gab es keine nennenswerte Entspannung. In den USA liegt die Kernrate mit 5,5 % weiterhin deutlich über dem Zielwert, in der Eurozone ging die Jahresteuerungsrate zwar deutlich von 8,5 % auf 6,9 % zurück, gleichzeitig erreichte aber die Kernrate mit 5,7 % einen neuen Höchststand. Auch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zeigt, dass eine nachhaltige und deutliche Entspannung in naher Zukunft nicht zu erwarten ist. In den USA verharrt die Zahl der offenen Stellen bei knapp unter 10 Mio. auf einem historisch extrem hohen Niveau. Die Zahl der Stellenwechsel liegt mit 2,6 % wieder auf einem historisch normalen Niveau. In der Eurozone bleibt die Beschäftigung mit 165 Mio. Beschäftigten auf Rekordniveau und das Lohnwachstum von 5,1 % wird die Rückkehr zu einer normalen/erwünschten Preissteigerungsrate weiter erschweren. Trotz steigender Leitzinsen fielen die kurzfristigen Zinsen aufgrund gestiegener Rezessionsrisiken deutlich. Zu Monatsbeginn lagen die 1-jährigen Zinsen in den USA knapp über 5% und fielen zwischenzeitlich unter 4,2 %. Es bleibt abzuwarten, ob die Notenbanken bei anhaltend hohen Inflationsraten tatsächlich von weiteren Zinserhöhungen absehen.

Im März hielten sich die globalen Aktienmärkte trotz gestiegener Rezessionsrisiken auf Monatssicht robust und beendeten im Schnitt den Monat mit +0,8% leicht positiv. Der Rückgang der kurzfristigen Zinsen wirkte sich auch auf länger laufende Anleihen aus. Globale Anleihenfutures stiegen im Schnitt um +3,2%. Die schwächste Performance unseres Aktienuniversums lieferte der FTSE 100 Index Future mit -3%, die stärkste Performance der MSCI Emerging Markets Future mit +3,1%. Bei den Anleihen verzeichnete der australische Future mit +4,2% die stärkste Performance, gefolgt von kanadischen Staatsanleihen mit +3,5%. Bei den Rohstoffen stiegen die Preise für Edelmetalle um +6,5%, wobei Industriemetalle und Energie-Rohstoffe um circa -1,2% bzw. -9,3% nachgaben. Der Dollar wurde knapp -2,2% im März leicht schwächer.