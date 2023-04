Der DAX startet mit Kursaufschlägen in eine verkürzte Handelswoche. Das Jahreshoch bei 15.736 rückt damit in greifbare Nähe. Eine richtige Belastungsprobe steht allerdings erst am Mittwoch an, wenn neue US-Inflationsdaten veröffentlicht werden. Bei den Einzelunternehmen stehen Bayer, Covestro, Munich Re und Vonovia unter spezieller Beobachtung. Mehr dazu im Video.

