FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Dienstag haben im Dax vor allem die Aktien aus dem Autosektor Stärke gezeigt. Hinter dem Spitzenreiter Heidelberg Materials lagen mit Continental , Mercedes-Benz , BMW , Volkswagen und der Holding Porsche SE gleich fünf Aktien auf den vordersten Plätzen. Die Kursgewinne reichten von 2 bis 2,4 Prozent.

Die Zulieferer hätten jüngst den ersten Auftragsanstieg seit elf Monaten registriert, merkte Chefstratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank an. Die Hersteller profitierten derweil von einem anhaltend hohen Auftragsbestand. "Um einem Angebotsüberhang und einem Verfall der Margen vorzubeugen, gedenken die Hersteller aber, das Produktionswachstum der vergangenen Monate zu drosseln". In China könne zudem die Talsohle in Kürze durchquert werden, dort erzielten die Autobauer im Dax geschätzt ein Drittel ihrer Gewinne./bek/men

DE0005190003, DE0005439004, DE0007100000, DE0006047004, DE0007664039, DE0008469008, DE000PAH0038