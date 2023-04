NEW YORK (dpa-AFX) - Beim Kochboxenanbieter Hellofresh überwiegen nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan die Chancen inzwischen die Risiken. Analyst Marcus Diebel verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die gesunkenen Konsensschätzungen, die Expansionspläne beim vielversprechenden Geschäft mit verzehrfertigen Gerichten (Ready-to-Eat, RTE), die attraktive Bewertung und die begrenzten Risiken für weitere Kursverluste.

Daher erhöhte der Experte die Aktie gleich um zwei Investmentstufen von "Underweight" auf "Overweight". Das Kursziel schraubte er von 18 auf 27 Euro nach oben und liegt damit knapp 16 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau.

Wegen der Zurückhaltung der Kunden im angestammten Geschäft mit Kochboxen begrüße er den schnellen und strategischen Einstieg des Unternehmens in den wachstumsträchtigeren RTE-Bereich, führte Diebel aus. Das Hauptsegment rund um den Vertrieb von Kochboxen war lange der Hauptgrund für seine zurückhaltende Einschätzung der Aktie gewesen. Zwar seien einige Kannibalisierungseffekte zwischen beiden Segmenten zu erwarten. Doch die durchschnittlichen Erwartungen sowie seine Schätzungen lägen deutlich unter den Zielen des Managements für 2025, und allgemein werde bereits mit einer enttäuschenden ersten Jahreshälfte 2023 gerechnet. Nach dem jüngsten Kursrückgang der Aktie halte sich das Risiko weiterer Verluste zudem im Rahmen. Das neue Kursziel begründete Diebel mit seinen angehobenen Umsatzerwartungen.

Gemäß der Einstufung "Overweight" geht JPMorgan davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als der jeweilige Sektor entwickeln wird.

