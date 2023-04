NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS anlässlich der Übernahme der Credit Suisse von 23 auf 27 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Diese umwälzende Transaktion werde die Schweizer Großbank zu einem "Powerhouse" im Bereich Vermögensmanagement machen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen für die Kernkapitalquote der Jahre 2023 und 2024 merklich nach oben./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2023 / 15:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 00:15 / BST

CH0244767585