Die Schletter Group expandiert und eröffnet einen Fertigungsstandort in der Türkei. Zudem geht ein neues Lager in Norddeutschland in Betrieb. Der in der Photovoltaik tätige Solar-Montagehersteller Schletter Group will im April 2023 einen neuen Fertigungsstandort in der Türkei in Betrieb nehmen. In dem Werk in Dilovasi nahe Istanbul will das Unternehmen aus Kirchdorf/Haag künftig vor allem für die Märkte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Amerika produzieren. Parallel dazu erweitere es sein Logistik-Netzwerk ...

