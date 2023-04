Performance One erreichte die konservativen Szenario-Ziele für 2022 und beendete das Jahr am oberen Ende der Prognose. Im Jahr 2022 kürzten die Kunden ihre Marketingausgaben vor allem aufgrund von Rezessionsängsten deutlich ein. Vor diesem Hintergrund und in einem insgesamt schrumpfenden Marketingmarkt konnte sich Performance One vor allem dank seiner digitalen Dienstleistungen behaupten. Für das Jahr 2023 rechnet das Management mit einem Umsatz zwischen EUR 11,6 und 12,6 Mio. und erwartet, dass das EBITDA wieder in den positiven Bereich zurückkehrt. Da die Prognose deutlich unter den Schätzungen von AlsterResearch liegt, passt das Research-Haus die Erwartungen entsprechend an. Dies liege vor allem an den zu ambitionierten Umsatzerwartungen für couch:now. Aufgrund der langfristig stärkeren Wachstumserwartung ist die Auswirkung auf das DCF-basierte Kursziel jedoch weniger ausgeprägt. Das BUY-Rating wird mit einem reduzierten Kursziel von EUR 16,00 bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG