Mannheim (ots) -AFRY übernimmt im Rahmen der BUGA 23 landschaftspflegerische, naturschutzfachliche und artenschutzrechtliche Maßnahmen im Zuge der zukunftsorientierten Stadtentwicklung.Von Mitte April bis Anfang Oktober findet auf insgesamt über 100 Hektar Fläche die Bundesgartenschau 2023 (BUGA 23) in Mannheim statt.Zentraler Ausrichtungsort wird neben dem bis dahin modernisierten Stadtpark "Luisenpark" das ca. 62 Hektar große Spinelli-Gelände, eine frühere US-Militärkaserne.Durch das Entsiegeln von 60 Hektar Fläche leistet die BUGA 23 einen für die Stadt Mannheim spürbaren Beitrag zur Klimaanpassung, bei dem ein neues Naherholungsgebiet entsteht.Der gesamte Grünzug Nordost erstreckt sich auf über 230 Hektar und ist dabei der wichtigste klimaökologische Grünzug für Mannheim, indem er die noch getrennten Grünräume des Luisenparks mit dem Sportpark und der Feudenheimer Au, bis hin zu den Spinelli-Barracks und dem Bürgerpark verbindet und über die Vogelstangseen bis zum Käfertaler Wald reicht.Durch die Konversion und die Verbindung der bisher getrennten Grünräume wird der regionale Biotopverbund zwischen dem Neckarufer, der Feudenheimer Au und dem Hochgestade gestärkt.Zugleich wird das Gelände der Bundesgartenschau 2023 mit rund 62 Hektar zu einem der größten Artenschutzgebiete in der Metropolregion Rhein-Neckar. Darüber hinaus werden mit einem sechs Kilometer langen Radschnellweg gleich mehrere Stadtteile an die Innenstadt angebunden.AFRY wurde umfangreich von der Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH für die landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Maßnahmen beauftragt, unter anderem mit:- Lebensraumoptimierung für Feldlerchen, Haubenlerche und Zauneidechsen- Umsiedlung von Bienen-Ragwurz- Anlage und Pflege von artenreichen Wiesen- Ausbringen von Nist- und Fledermauskästen- Pflanzung, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für Gehölze- Schaffung von Ersatzhabitaten für Mauereidechsen"Die BUGA 23 wird ein Ereignis der besonderen Art, bei dem Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Neben der Blumenschau widmet sie sich darüber hinaus auch gesellschaftlich relevanten Fragestellungen für eine lebenswerte, städtische Zukunft", so Landschaftsarchitekt Nabeel Samaan. "Wir sind stolz darauf, die Stadt Mannheim auf ihrem Weg zu einem neuen Naherholungsgebiet zu unterstützen".Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Maria Holschuh, Head of Marketing & Country Communications+49 173 46 84 631, maria.holschuh@afry.comOriginal-Content von: AFRY Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168662/5483291