Berlin (ots) -Um die bildungspolitischen Interessen des Mittelstands in Zukunft mit einer noch gewichtigeren Stimme vertreten zu können, werden die Bildungsallianz und die Bildungskommission des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW in Zukunft stärker miteinander zusammenarbeiten. Dazu ist Professor Dr. Wortmann, Generalsekretär der Bildungsallianz, im März zum stellvertretenden Vorsitzenden der Bildungskommission gewählt worden. Außerdem ist Thiemo Fojkar, Vorsitzender der Bildungskommission, seit Februar Mitglied im Vorstand der Bildungsallianz. Die personelle Verzahnung beider Institutionen soll die bisherige gute Zusammenarbeit noch verstärken."Es ist sinnvoll, dass wir systemische Absprachen haben", erklärt Thiemo Fojkar. "Der Verband muss einheitliche politische Forderungen stellen können, die dem Mittelstand auf politischer Ebene Gehör verschaffen und ihn nach vorne bringen". Auch Professor Dr. Wortmann zeigt sich erfreut: "Dem Mittelstand stehen in der Bildungspolitik große Herausforderungen bevor. Da ist es wichtig, dass wir die bildungspolitische Kompetenz des Mittelstands bündeln und mit einer Stimme sprechen."Mehr Zusammenarbeit der Bildungsallianz und der Bildungskommission ist eine Chance, gemeinsam für eine mittelstandsfreundliche Politik in der Bildung einzustehen. Angesichts einer bevorstehenden Digitalisierung der Wirtschaft und zunehmendem Fachkräftemangel gibt es dringenden Handlungsbedarf.Weitere Informationen zur Bildungsallianz finden Sie hier (https://bildungsallianz.org/), zur Kommission Bildung hier (https://www.bvmw.de/de/bildung/kommission).Über den Verband:Der Mittelstand. BVMW e. V. ist die größte politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung der kleinen und mittleren Unternehmen. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt der Dachverband BVMW politisch mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt 900.000 Mitgliedern.Weitere Informationen unter: www.bvmw.de