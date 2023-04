München (ots) -Immer mehr Endgeräte unterstützen die Joyn App. Und das Beste daran? Mit einem eigenen Button auf der Fernbedienung kommen Nutzer*innen, mit nur einem Knopfdruck, direkt auf die Streamingplattform. Möglich wird dies durch die neue Distributionspartnerschaft zwischen Joyn und VIDAA, Anbieter eines Linux-basierten Smart-TV-Betriebssystems. Die Streaming-Plattform ist damit nun für VIDAA Smart OS-betriebene TV-Geräte ab 2019 von Hisense und deren autorisierten OEMS (Loewe und WE by Loewe) verfügbar.Die TV-Fernbedienungen der 2023 Hisense und Loewe TV-Geräte werden mit einem eigenen Joyn Button ausgestattet. Vorgängermodelle, die bereits mit einem ProSieben Button belegt sind, leiten per Knopfdruck direkt in die Mediathek von ProSiebenSat.1 auf Joyn.Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offen lässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.Über VIDAAVIDAA USA wurde 2019 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und ist Entwickler von Smart-TV-Betriebssystemen. Das Hauptprodukt, VIDAA TV OS, befindet sich derzeit in der sechsten Generation und bietet fortschrittliche Lösungen für eine Vielzahl führender Smart-TV-Hersteller weltweit, darunter Hisense, JPE, Genius Fashion, Expressluck, HKC und TPV. Das preisgekrönte Linux-basierte lizenzierte Betriebssystem mit Sprachsteuerung, Anwendungsspeicher, Abrechnungs- und Zahlungsfunktionen bietet Herstellern und Marken eine schlüsselfertige Lösung, einschließlich lizenziertem Zugang zu führenden globalen und lokalen Anbietern von Premium-Streaming-Videoinhalten. Zu den Partnern von VIDAA USA gehören über 100 Smart-TV-Marken und über 400 Content-Anbieter weltweit.Social Tags: @vidaatv Instagram, @vidaatv Facebook, @VIDAATV Twitter, vidaatv LinkedinPressekontakt:Alexandra BertoldSenior PR & Communications ManagerTel.: +49 151 2650 5261alexandra.bertold@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5483338