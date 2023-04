Eaton, das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, gab heute bekannt, dass es sein auf Emissionsminderung und Verbesserung der Kraftstoffsparsamkeit bei Nutzfahrzeugen ausgelegtes Technologieportfolio, einschließlich einer Kompressionsmotorbremse sowie Lösungen zur Zylinderdeaktivierung und für ein spätes Schließen des Einlassventils, bei der Auto Shanghai vorstellen wird. Die Messe findet vom 18. bis 27. April 2023 in Shanghai, China, statt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005925/de/

Eaton's cylinder deactivation and late intake valve closing technologies can reduce harmful emissions in diesel-powered commercial vehicles. (Photo: Business Wire)

Luftmanagement bei Antriebssystemen und Dieselmotoren

Abgasnormen für Dieselmotoren treiben die Entwicklung neuer Motor- und Nachbehandlungstechnologien voran. Die Fähigkeit, das Nachbehandlungssystem in einem Kaltzyklus und beim Betrieb bei geringer Belastung rasch aufzuheizen, ist für die Reduzierung von Stickstoffoxiden (NOx) entscheidend. Mit den Technologien für variable Ventilsteuerung (variable valve actuation, VVA) von Eaton lassen sich Abgastemperaturen regulieren und der Kraftstoffverbrauch verbessern.

"VVA-Technologien spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, es OEMs zu ermöglichen, die neuen Bestimmungen einzuhalten", so Bo Yang, President, Eaton Vehicle Group und eMobility APAC. "VVA hebt sich von Alternativen dadurch ab, dass es sowohl NOx als auch CO2 reduziert, während andere Technologien auf das eine oder andere fokussieren."

Motorbremse verbessert Bremsleistung im gesamten Betriebsbereich des Motors

Eaton bietet Dekompressionsbremslösungen, die in den Kipphebel des Auspuffs integriert oder als spezieller Bremskipphebel betrieben werden können, je nach verfügbarem Raum und Leistungsanforderungen. Die Zweitakt-Motorbremse von Eaton bietet im Vergleich zu konventionellen Motorbremsen mehr als 50 Bremsleistung. Diese Technologie kann Retarder ersetzen und bei mit Wasserstoff oder Erdgas betriebenen Motoren eine effektive Bremsleistung bieten.

Zylinderdeaktivierungstechnologie senkt CO2 und NOx gleichzeitig

Zylinderabschaltung (Cylinder Deactivation, CDA) ist eine VVA-Technologie, bei der die Öffnungen von Ein- und Auslassventilen sowie die Kraftstoffeinspritzung bei einigen Zylindern deaktiviert werden, wenn ein Motor bei geringer Belastung läuft. Die verbleibenden aktiven Zylinder arbeiten daher unter einer höheren Belastung, womit sich die Temperatur der Abgase erhöht. So wird die selektive katalytische Reduktion (Selective Catalytic Reduction, SCR) auf optimaler Temperatur gehalten und die Effizienz der NOx-Umwandlung maximiert.

CDA reduziert gleichzeitig NOx und CO2 und ist damit effizienter als andere Technologien, die NOx auf Kosten von CO2 senken. CDA reduziert NOx um mehr als 40 und CO2 um 5 bis 8 %. CDA ist eine ideale Lösung für Nutzfahrzeuge, die häufig anhalten, wie etwa Mülllastwagen und Lieferfahrzeuge.

Technologie zum späten Schließen des Einlassventils reduziert Emissionen

In seiner Palette von VVA-Technologien bietet Eaton auch Late Intake Valve Closing (LIVC, spätes Schließen des Einlassventils) an, d. h. das Schließen des Einlassventils wird verzögert, so dass das effektive Kompressionsverhältnis geringer ist als das Expansionsverhältnis. LIVC erhöht den Wärmewirkungsgrad des Motors, verbessert so die Kraftstoffsparsamkeit und reduziert die CO2 -Emissionen. Zudem sorgt LIVC für ein höheres geometrisches Kompressionsverhältnis, das die Vorteile weiter verstärkt. LIVC in Kombination mit einem höheren Kompressionsverhältnis liefert eine CO2 -Reduzierung von voraussichtlich 1 bis 2 %.

Abgaswärmemanagementsystem steigert Temperatur des Nachbehandlungssystems

Eaton und der Geschäftsbereich Clean Air von Tenneco haben jüngst eine Partnerschaft abgeschlossen mit dem Ziel, ein integriertes thermisches Abgasmanagementsystem zu produzieren, mit dem Hersteller von Nutzfahrzeugen und Leichtkraftfahrzeugen die kommenden Emissionsvorschriften erfüllen können.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die Cold Start Thermal Unit (CSTU) von Tenneco mit der Gebläse-Technologie Twin Vortices Series (TVS) von Eaton kombiniert. Das integrierte Abgaswärmemanagementsystem liefert Wärme direkt an das Abgasnachbehandlungssystem des Fahrzeugs, was für die Reduzierung von Schadstoffemissionen entscheidend ist. Das elektrisch angetriebene TVS-Roots-Gebläse von Eaton erlaubt eine effiziente und präzise Steuerung des Luftstroms, damit das CSTU-System optimale Temperaturen bei der Nachbehandlung aufrechterhalten kann.

Eaton ist ein Unternehmen mit Spezialisierung auf intelligentes Energiemanagement, das zur Verbesserung der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt für Menschen rund um den Globus beitragen will. Wir haben uns dazu verpflichtet, unsere Geschäfte korrekt zu führen, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung nutzen, beschleunigen wir die weltweite Transformation auf erneuerbare Energien, helfen bei der Überwindung der dringendsten Herausforderungen beim Energiemanagement und handeln im besten Interesse unserer Stakeholder und der Gesellschaft insgesamt.

Eaton wurde 1911 gegründet und feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen an der New York Stock Exchange. Im Jahr 2022 erzielten wir einen Umsatz von 20,8 Milliarden US-Dollar und beliefern Kunden in mehr als 170 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005925/de/

Contacts:

Zijia Li

Zijiali@eaton.com

+86 215-200-0497