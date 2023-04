Enphase baut sein Batteriegeschäft in Europa weiter aus. Es geht um den Vertrieb von IQ Speichern nach Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz. Die Enphase Energy plant den Vertrieb von Batterien in Europa weiter auszubauen. Wie das auf die Photovoltaik spezialisierte Unternehmen mitteilte, geht es dabei um die Auslieferung von IQ Batteries an Kunden in Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz. Enphase verweist dabei auf den europäischen Marktausblick zu Batteriespeichern für Privathaushalte ...

