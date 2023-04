Nach den USA, Deutschland, Österreich, Belgien sind die "IQ Batterie" jetzt in drei weiteren Photovoltaik-Märkten in Europa verfügbar. Die Speicher haben eine Kapazität von 3,5 Kilowattstunden und lassen sich bis auf 42 Kilowattstunden aufrüsten.In Deutschland sind die AC-gekoppelten Speichersysteme "IQ Batteries" schon mehr als ein Jahr erhältlich. In Österreich sind die ersten Systeme im Februar ausgeliefert worden. Nun macht der Anbieter Enphase Energy seine Systeme auch in der Schweiz verfügbar, wie er am Dienstag mitteilte. Nach dem Heimatmarkt USA, Deutschland, Österreich, Belgien würden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...