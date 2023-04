© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Die Alibaba Group hat am Dienstag ihr generatives KI-Modell vorgestellt, das in naher Zukunft in alle Apps des Unternehmens integriert werden soll. Die Cyberspace Administration of China regiert mit Regelentwürfen.

Die Technologie "wird die Produktion, die Arbeit und die Art und Weise, wie wir leben, stark verändern", zitiert Reuters Alibaba-CEO Daniel Zhang von der live übertragenen Veranstaltung.

In einer gefilmten Demonstration entwarf das KI-Sprachmodell mit dem Namen Tongyi Qianwen - was so viel bedeutet wie "Wahrheit aus tausend Fragen" - Einladungsschreiben, plante Reiserouten und beriet Kunden beim Kauf von Make-up-Typen.

Auch Baidu hat im vergangenen Monat seinen KI-Konkurrenten, den Ernie Bot, zum Testen vorgestellt. Nun reagiert die chinesische Regierung und veröffentlicht einen Entwurf für Regeln, wie generative KI-Dienste verwaltet werden sollten.

In dem von der chinesischen Cyberspace-Verwaltung (CAC) veröffentlichten Regelentwurf heißt es, das Land unterstütze die Innovation und Verbreitung der Technologie, aber die erzeugten Inhalte müssten den "sozialistischen Grundwerten" sowie den Gesetzen zur Datensicherheit und zum Schutz persönlicher Informationen entsprechen.

Die Unternehmen sollten sicherstellen, dass die Daten, die zum Trainieren dieser KI-Modelle verwendet werden, Menschen nicht aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Rasse oder ihres Geschlechts diskriminieren, so der CAC weiter. Sie sollten auch keine falschen Informationen erzeugen, fügte die Regulierungsbehörde hinzu.

Analysten hatten zuvor gegenüber CNBC erklärt, dass die chinesischen Aufsichtsbehörden die Entwicklung generativer KI wahrscheinlich genau beobachteten, da diese potenziell politisch heikle Inhalte erzeugen könne.

Diejenigen, die gegen die Regeln verstoßen, könnten mit Geldstrafen oder strafrechtlichen Ermittlungen rechnen, heißt es in dem Entwurf weiter.

Die Alibaba-Aktie knüpft an ihren Kursgewinnen der vergangenen Wochen an und notiert leicht im Plus. In den letzten vier Wochen hat der Titel über 20 Prozent an Wert hinzugewonnen. Analysten geben sich aber weiter bullish. Das durchschnittliche Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 44 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion