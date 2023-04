Erfurt (ots) -Mit gleich zehn brandneuen Folgen beginnt am 14. April 2023 die 2. Staffel der 3D-Amimationsserie "Die Schlümpfe" (KiKA). KiKA widmet den blauen Kult-Figuren aus Schlumpfhausen ab 19:00 Uhr einen ganzen Abend. Nach der TV-Premiere können die neuen Folgen auch im KiKA-Player und auf kika.de abgerufen werden.Papa Schlumpf, Schlumpfine, Schlaubi und der Rest der Schlümpfe sind zurück und schlumpfiger als jemals zuvor: Die 2. Staffel der Schlümpfe hält nicht nur viele neue Abenteuer, sondern auch neue Figuren bereit. Ein wilder, schlumpfiger Waldbewohner taucht auf und Blättchen, die neue Naturfee in Ausbildung, feiert ihren Einstand in Schlumpfhausen. Gemeinsam begegnen sie vielen Herausforderungen. Dabei treffen sie unter anderen immer wieder auf den bösen Zauberer Gargamel mit seinem Kater Azrael."Die Schlümpfe" ist eine internationale Ko-Produktion von KiKA mit den Partnern Peyo Productions (Belgien), Dupuis (Frankreich), dem französischen Sender TF1 sowie den belgischen Sendern Ketnet und RTBF/OUFtivi. Verantwortliche Redakteur*innen bei KiKA sind Tina Debertin, Silke Haverkamp und Sebastian Debertin.Am Freitag, dem 14. April 2023 startet die zweite Staffel "Die Schlümpfe" mit zehn Premieren bei KiKA. Weitere neue Folgen der CGI-Animationsserie werden täglich um 19:00 Uhr gezeigt. Online - auf kika.de und im KiKA-Player - gibt es "Die Schlümpfe" außerdem als Audiodeskription-Fassung und mit Untertiteln.Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de. Für registrierte Nutzer*innen stehen drei Folgen zur Ansicht bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5483479