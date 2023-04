HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Airbus nach Auslieferungszahlen für März auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe im ersten Quartal weniger Zivilmaschinen ausgeliefert als vom Markt erwartet, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zahlen lägen zwar erneut über dem Vormonat, doch für die zur Jahresmitte erhoffte Erholung der Lieferketten gäben sie noch keine Hinweise her. Je länger die Lieferkettenprobleme anhielten, desto größer würden die Risiken mit Blick auf den von Airbus für 2023 angestrebten Barmittelzufluss (FCF)./gl/edh



