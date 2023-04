Der so genannte Fear and Greed-Index misst die Stimmungslage der Marktteilnehmer. Je mehr Angst zu spüren ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einige Aktien unter Wert gehandelt werden und umgedreht. Wie das auf die aktuellen Börsenkurse anwendbar ist und worauf bei der Börsenpsychologie noch zu achten ist, erfahren Sie in diesem Interview mit Jürgen Molnar von Robomarkets.