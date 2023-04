Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die sich ständig verschärfende Klima- und Energiekrise stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen: Sie müssen über konventionelle Designkonzepte hinaus denken und innovative Produkte entwickeln, die den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnen. Ein Unternehmen, das sich dafür einsetzt, die Grenzen nachhaltiger Technologie zu erweitern, ist Midea, ein Innovator und Pionier von Smart-Home-Lösungen. Paolo Lorini, Head of Midea RAC Design Milan (MRDM) hat sich mit Matteo Nunziati, einem führenden italienischen Innenarchitekten, zusammengetan, um das neue Multi-Split-System von Midea vorzustellen, bei dem der Schwerpunkt auf der innovativen Wärmerückgewinnungstechnologie liegt - eine ganzjährige Wärmepumpenlösung aus einer Hand.Matteo Nunziati gilt als einer der talentiertesten Innenarchitekten seiner Generation. Er ist auf Luxushotels und Wohnprojekte spezialisiert und hat viele Innenarchitekturprojekte auf der ganzen Welt abgeschlossen.Für Matteo Nunziati berücksichtigt ein ganzheitliches Design nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Funktionalität und Ästhetik und fördert die Wechselbeziehungen zwischen Objekten und der sie umgebenden Umgebung. Matteo Nunziati erklärte, dass er sich bei der Schaffung eines Hauses mit der besten Lösung für die Belüftung und Warmwasserbereitung auf Ästhetik, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit konzentriere, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu verlieren. Das neue Multi-Split-System von Midea mit integrierter Warmwasserbereitung ist ein Beispiel für diesen Ansatz.Die Idee wird von Paolo Lorini geteilt, der sagte, dass Midea die Nachfrage des europäischen Marktes nach einer kompakten und umweltfreundlichen All-in-One-Lösung, die sowohl die Betriebskosten als auch den Platzbedarf für Endbenutzer minimiert, eindeutig identifiziert hat. Wie er erläuterte, sind die meisten Häuser heute mit mehreren unabhängigen Systemen ausgestattet, mit einer Klimaanlage für den Sommer, einer Fußbodenheizung für den Winter und einem Gasboiler für die ganzjährige Warmwasserbereitung, die ineffizient sind, zu hohe Betriebs- und Wartungskosten verursachen und viel Platz im Haus einnehmen."Midea hat etwas völlig Neues geschaffen: Wir haben alle oben genannten Systeme in eine Multi-Split-Lösung integriert, die bis zu vier Innenklimageräte, die den Raum kühlen und heizen können, und ein Wasserheizungsmodul unterstützt, die alle mit einem einzigen Außengerät mit Wärmerückgewinnungstechnologie verbunden sind.Im Sommer steht kostenloses Warmwasser zur Verfügung, wenn die Klimaanlage läuft, da deren Energie zurückgewonnen und für die Warmwasseraufbereitung verwendet werden kann. Das System ist in zwei Varianten für Haushalte mit unterschiedlichen Prioritäten erhältlich. Das Modell mit Hydro-System sei für Nutzer gedacht, die sowohl die Raumheizung als auch die Warmwasserversorgung ohne zusätzliche Kosten benötigen, während das Modell mit einem Spiralwasserspeicher eine schnelle Luftkühlung und -erwärmung ermögliche und das ganze Jahr über heißes Wasser liefere", sagte Paolo."Das neue All-in-One-System ist umweltfreundlich, vielseitig und einfach zu installieren und wird Midea an die Spitze der Entwicklung von Split-Systemen für Wohngebäude bringen. Midea freut sich, seinen Kunden weltweit dieses revolutionäre System anbieten zu können, und wir sind zuversichtlich, dass es einen neuen Standard für die Branche setzen wird", fügte er hinzu.In einem Einführungsvideo, das von der preisgekrönten unabhängigen Kreativ-Agentur F5 Shanghai in Zusammenarbeit mit dem italienischen multidisziplinären Kreativ-Studio Mybosswas erstellt wurde, diskutierten Matteo Nunziati und Paolo Lorini interessante Themen wie Nachhaltigkeit, Ästhetik und Energieeinsparung. Dies sind die heutzutage aktuellen Themen, für die das Midea Multi Splits System eine Lösung bietet.Informationen zur Midea Residential Air Conditioner DivisionDie Midea Residential Air Conditioner Division ("Midea RAC") bietet ein umfassendes Angebot an Klimageräten für den Wohnbereich, von Splits, Fenstergeräten und tragbaren Klimageräten bis hin zu Luftentfeuchtern und leichten kommerziellen Einheiten. Mit 11 Produktionsstandorten in China, Vietnam, Indien, Ägypten, Brasilien und Argentinien verfügt Midea RAC über eine jährliche Produktionskapazität von über 67 Millionen Klimageräten.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2032803/Video1.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2030435/image_5026356_32265540.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/midea-stellt-die-neuesten-multi-split-systeme-vor-301794282.htmlPressekontakt:Charlotte Liu,charlotteliu@midea.comOriginal-Content von: Midea Residential Air Conditioner Division, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165791/5483533