Vancouver, British Columbia, Kanada, den 11. April 2023 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen") (CSE: DTC, Frankfurt: DTC, USOTC: DTCFF), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, mitzuteilen, dass es eine Strategie zur Konjugation von mRNA-Molekülen mit AccumTM erfolgreich umgesetzt hat. Die Wirksamkeit dieses modifizierten Produkts wird jetzt mit der "nackten" mRNA, die jeweils als Vakzin bei immunkompetenten Mäusen verabreicht werden, verglichen.

Der Sektor der mRNA-Impfung verspricht große Vorteile im Vergleich mit dem Einsatz anderer Impfmodalitäten. Zu Zielzellen transportierte mRNA kann anfällig für die ungünstigen intrazellulären Bedingungen wie die starke Azidität und die enzymatischen Reaktionen innerhalb der endosomalen Lumen sein. Dadurch können gewonnene mRNA-Moleküle zerstört werden, bevor sie überhaupt das Zytoplasma erreichen, wo sie normalerweise in Proteine oder lange Polypeptidketten translatiert werden. Bei Tests an Mäusen löste die Verabreichung eines "nackten" mRNA-Moleküls mit einer Kodierung für das Protein Ovalbumin schwache bis moderate Antikörper-Titer aus.

"Obwohl sie eine vielversprechende Technologie darstellen, haben mRNA-Impfstoffe ihr volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Wir gehen davon aus, dass die Immunogenität des Impfstoffs durch die Konjugation von mRNA mit AccumTM gesteigert werden kann und so zu einer wirkungsvollen Immunantwort führt", erklärte Dr. Rafei, VP Research and Development von Defence Therapeutics.

Defence hat jetzt die Engineering- und Synthesephase seines AccumTM-mRNA-Impfstoffs abgeschlossen. Das Endprodukt ist stabil und es wurde eine Standardarbeitsanweisung (SOP) erstellt, um dieselbe Methode für jedes ausgewählte mRNA-Molekül anwenden zu können.

"Das AccumTM-mRNA-Impfprogramm von Defence liegt im Zeitplan. Nachdem wir die Engineeringphase abgeschlossen haben, beginnen wir jetzt mit den in vivo-Studien, um die Immunogenität des Impfstoffs zu vergleichen. Die Wirksamkeit des AccumTM-mRNA-Impfstoffs wird zuerst an Tieren mit T-Zellen-Lymphomen und anschließend auch bei solchen mit soliden Tumoren getestet", sagte Herr Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics.

Defence beabsichtigt, seine eigenen mit AccumTM-mRNA verknüpften Impfstoffe für unterschiedliche Krebsindikationen zu entwickeln. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen aktiv daran, Partnerschaften mit Gesellschaften einzugehen, die derzeit mRNA-Impfstoffe sowohl für immunonkologische Indikationen als auch in Zusammenhang mit Infektionskrankheiten testen bzw. entwickeln.

Laut Precedence Research wird der Markt für mRNA-Therapeutika bis 2030 einen Umfang von ca. 128,14 Milliarden USD übersteigen und zwischen 2022 und 2030 ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 13,03 % aufweisen.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ‚zukunftsgerichtete Aussagen' eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

