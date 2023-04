Goldpreis steigt wieder über 2.000 Dollar - Anleger laufen sich für US-Inflationsdaten warm

Nach den Osterfeiertagen steigt der Goldpreis wieder über die psychologische Marke in Höhe von 2.000 Dollar. Laut IG-Indikation müssen Anleger damit 0,70 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstags auf den Tisch legen.

Neben einer allgemein freundlichen Stimmung an den Kapitalmärkten ist es die Aussicht auf rückläufige Teuerungsdaten in den USA, welche Marktakteure bei Laune hält. US-Inflationsdaten zur Wochenmitte im Fokus - Preisdruck könnte weiter nachlassen Mit großer Spannung fiebern Anleger dies- und jenseits des Atlantiks am Mittwoch um 14:30 Uhr der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten entgegen. Nach zuletzt 6 Prozent im Februar könnten die Preise inklusive der Treiber Energie nebst Lebensmittel per Jahresmonatsvergleich im März um 5,2 Prozent gestiegen sein.

Rückläufige Teuerungsdaten dürften den geldpolitischen Gegenwind durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) möglicherweise drosseln. In einem potenziellen Umfeld sinkender Kapitalmarktzinsen vermag der Goldpreis an Attraktivität gewinnen.

Investoren hoffen, dass auf der Notenbanksitzung Anfang Mai der Währungshüter weniger stark auf das Zinsgaspedal tritt.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

