Corestate Capital Holding S.A.: Corestate passt Geschäftsstrategie an und verfolgt alternatives Restrukturierungskonzept Luxemburg, 11. April 2023 - Die Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") wird mit Blick auf die geplante Restrukturierung der Schuldinstrumente ein alternatives Restrukturierungskonzept ("Alternativkonzept") prüfen. Die Umsetzung dieses Alternativkonzepts ist grundsätzlich unabhängig vom Vorliegen geprüfter Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2022, da es auf die Erstellung von Wertpapierprospekten verzichtet. Auf diese Weise wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Corestate bislang noch keinen Abschlussprüfer bestellen konnte; allerdings erfordert dieses vereinfachte Konzept mehr Zeit zur Umsetzung. Ein Baustein des Alternativkonzepts ist die etwaige Bereitstellung weiterer Liquidität ("Brückenfinanzierung"). Im Rahmen der bisherigen Vereinbarung mit einer Gruppe großer Anleihegläubiger, dem sogenannten Ad-hoc Committee ("AHC"), waren weitere EUR 15 Mio. anlässlich des Abschlusses der Restrukturierung vorgesehen. Das Konzept sieht vor, dass bereits vor Abschluss der Restrukturierung frisches Kapital bereitgestellt wird. Es wird aktuell diskutiert, ob und inwieweit die durch das AHC im Dezember 2022 strukturierte Brückenfinanzierung im Umfang von EUR 25 Mio. zur Absicherung von bilanziellen Wertpotenzialen möglicherweise erhöht werden soll. Neben dem AHC werden auch Gespräche mit weiteren Investoren, u.a. auch aus dem Aktionärskreis von Corestate, geführt. Im Zusammenhang mit dem Alternativkonzept wird die Geschäftsstrategie für die Corestate Gruppe angepasst. Diese weicht von der früheren Geschäftsstrategie und -planung zum Teil deutlich ab. Diese Abweichungen beziehen sich zum einen auf Veränderungen in den Umsatz- und Ergebnispositionen. Zum anderen sieht der neue strategische Restrukturierungsansatz vor, dass sich die Gesellschaft zukünftig auf die operativen Geschäftsaktivitäten der Hannover Leasing, CRM Students, STAM und der CORESTATE Bank sowie ausgewählte Asset Management Mandate der Corestate Boutique konzentrieren wird. Im Gegensatz hierzu sollen Co-Investments, Warehousing Assets und andere bilanzielle Vermögensgegenstände sowie einzelne operative Einheiten, die nicht für das Kerngeschäft notwendig sind, wertmaximierend veräußert bzw. abgewickelt werden. Auf Basis der neuen Geschäftsstrategie rechnet der Vorstand nach erfolgreichem Turnaround der Gruppe und im Zuge einer Erholung des Immobilienmarktes mittelfristig mit Umsatzerlösen in Höhe von rund EUR 90 Mio. und einem EBITDA in Höhe von rund EUR 25 Mio. Zudem plant der Vorstand durch Veräußerungserlöse eine Rückführung der im Zuge der Anleiherestrukturierung angepassten und neu begebenen Schuldtitel bis zum Ende des Jahres 2026. Die Gespräche zur erforderlichen Umsetzung des Alternativkonzepts dauern derzeit an. Ziel ist im April 2023 eine Einigung über das Alternativkonzept zu erreichen. Die Gesellschaft prüft fortlaufend ihre insolvenzrechtlichen Verpflichtungen und geht im Rahmen dessen derzeit davon aus, dass es gelingen wird, ein tragfähiges alternatives Restrukturierungskonzept zu vereinbaren.

