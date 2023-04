© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar



JP Morgan sieht beim Kochboxlieferanten Hellofresh mehr Chancen als Risiken und stuft die Aktie gleich doppelt hoch. Der Kurs nimmt deutlich an Fahrt auf. Für Fantasie sorgt unter anderem das Geschäft mit Fertigessen.

JPMorgan Analyst Marcus Diebel stuft Hellofresh um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hoch und hebt sein Kursziel von 18 auf 27 Euro an. Nach einem langen Abwärtstrend der Aktie sehe er derzeit wenig Chancen auf weitere Kursverluste, schreibt Diebel in einer neuen Analyse am Dienstag.

Besonders überzeugt den Analysten der Fokus des Unternehmens auf Fertiggerichte (Ready-to-Eat, RTE). Im Jahr 2020 hatten die Berliner den US-Anbieter Factor übernommen und sind seither stark auf Wachstumskurs. Anfang diesen Jahres wurde das Angebot auf Kanada ausgeweitet. JP Morgan-Analyst Diebel nennt dieses relativ neue Geschäftsfeld vielversprechend.

Gerade die Zurückhaltung der Kunden im Kochboxen-Geschäft sei für ihn in der Vergangenheit ein Grund für seine Zurückhaltung bei der Aktie gewesen, schreibt Diebel weiter. Umso wichtiger jetzt die Expansion auf dem Wachstumsmarkt mit Fertigessen. Zwar könne es zwischen den beiden Segmenten durchaus Kannibalisierungseffekte geben. Dennoch rechnet er insgesamt mit steigenden Umsätzen.

Mit seinem neuen Anlageurteil "Overweight" geht der Analyst davon aus, dass die Hellofresh-Aktie sich in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als der Rest des Sektors entwickelt.

Dabei kommt dem MDAX-Wert auch seine stark gefallene Bewertung entgegen. Die Pandemie und die darauffolgende "Stay at Home"-Rallye hatten die Kurse auf Rekordniveaus gehoben. Im August 2021 war die Aktie auf ein Allzeithoch bei über 97 Euro geklettert. Mittlerweile erscheine das Papier jetzt wieder attraktiv, meint Diebel. Das KGV liegt aktuell bei rund 32.

Die Hellofresh-Aktie legt am Dienstag zeitweise mehr als vier Prozent zu. Innerhalb des letzten Monats ist die Aktie mehr als 30 Prozent gestiegen.

Von zehn Analysten, die die Aktie derzeit bewerten, raten fünf zum Kauf. Besonders optimistisch sind Goldman Sachs und Berenberg, die Kursziele von 44 und 49 Euro aufrufen. Das entspricht in etwa einer Verdopplung vom aktuellen Niveau.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion