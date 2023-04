ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Kennziffern des weltgrößten Brauereikonzerns dürften keine steigenden Konsensschätzungen für das Ergebniswachstum (Ebitda) aus eigener Kraft auslösen, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht zudem das Umsatzwachstum in den USA als risikobehaftet an./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2023 / 14:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2023 / 14:37 / GMT



ISIN: BE0974293251