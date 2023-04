BMW: Absatzrückgang im ersten Quartal - Konzern dennoch optimistisch für Gesamtjahr

Werbung







BMW verzeichnet im ersten Quartal einen Rückgang im Gesamt-Absatz, konnte jedoch die Verkaufszahlen im Bereich der Elektromobilität steigern.



Trotz eines Rückgangs der ausgelieferten Fahrzeuge von -1,5 Prozent im Vorjahresvergleich, zeigt sich der BMW-Konzern optimistisch für das kommende Geschäftsjahr. Man merke die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, eine Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft erwarte man aber noch im laufenden Jahr. Trotz der insgesamt zurückgegangenen Anzahl ausgelieferter Fahrzeuge konnte im wichtigen Wachstumsmarkt der elektrisch betriebenen Fahrzeuge ein Anstieg des Absatzes verzeichnet werden - genauer wurde dieser im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt und beläuft sich auf knapp 56.000 Fahrzeuge der Kernmarke BMW.









Quelle: HSBC