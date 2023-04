Das Währungspaar EUR/USD befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend und konnte im Verlaufshoch in der Vorwoche bisher 1,097 USD erreichen. In der Folge kam es zu einem normalen Rücklauf im EUR/USD, erneut bis zum wichtigen 10er-EMA im Tageschart. Die nächste Anlaufmarke wäre dabei der Bereich um das Verlaufshoch bei 1,097 USD, darüber dann die Marke von 1,100 USD. Im Fokus steht für den weiteren Kursverlauf unverändert der 10er-EMA im Tageschart ...

