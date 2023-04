Hamburg (ots) -Presse-EinladungAm Mittwoch, 12. April 2023, möchten wir Sie zu einer ganz besonderen Kino- Preview ins Passage-Kino, Mönckebergstraße 17, 20095 Hamburg einladen - denn das Taxigewerbe, als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs, geht neue Wege in seiner Öffentlichkeitsarbeit:Der abendfüllende Spielfilm "Im Taxi mit Madeleine" von Christian Carion (Kinostart am 13. April 2023, offizieller Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Oh02cYDhs9o ) erzählt auf anrührende Weise, wie sich Lebensgeschichten während einer ganz normalen Taxifahrt entwickeln können - und dadurch eine hochemotionale Beziehung zwischen der resoluten 92- jährigen Madeleine und ihrem Taxichauffeur Charles entsteht. Denn wer so alt geworden ist, hat häufig viel zu erzählen und zu geben. Und wer dann bereit ist zuzuhören, wird womöglich reich dafür belohnt...Erleben Sie mit uns diesen besonderen Film - unter anderem in Anwesenheit des Hamburger Verkehrssenators Anjes Tjarks sowie mit weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende und des 1. Vorstands der Hansa Funktaxi eG Thomas Lohse.Aufgrund der großen Anzahl von Gästen, der Anfahrt mit Taxis und dem Ausstieg am roten Teppich, findet die Anreise zur Preview von 19:00 Uhr bis 19:45 Uhr statt. Die Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr mit einer etwa halbstündigen Podiumsdiskussion im Kinosaal. Die Filmvorführung beginnt im Anschluss. Gegen 22:00 Uhr lassen wir den Abend im Foyer des Passage-Kinos gemeinsam ausklingen, bis die Veranstaltung schließlich um 23:00 Uhr endet.Falls Sie dabei sein möchten, informieren Sie uns bitte aus organisatorischen Gründen vorab:Claus Hönig, Email: hoenig@berater-pr.deSara Nolte, Email: nolte@taxi211211.deDie Preview-UnterstützerHansa Funktaxi eGTaxen-Union Hamburg e.V.Taxi ToGoThomas Sell - Zeit zum Zuhörenuze! Mobility GmbHWege aus der Einsamkeit e.V.Pressekontakt:Claus Hönig0172 - 43 12 696hoenig@berater-pr.deOriginal-Content von: Hansa Funktaxi eG 211211, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108877/5483643