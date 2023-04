EQS-Ad-hoc: Solutiance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Hauptversammlung

Solutiance AG bereitet Kapitalerhöhung vor



11.04.2023 / 14:54 CET/CEST

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59) hat heute ihren Jahresabschluss 2022 veröffentlicht. Der bereits in vorherigen Meldungen ausgewiesene Kapitalbedarf soll zeitnah mit einer 10%-Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gedeckt werden. Im Rahmen der Beschlüsse der Tagesordnung möchte der Vorstand sich zudem die Möglichkeit schaffen, im Geschäftsjahr 2023 bzw. im Geschäftsjahr 2024 vor der Hauptversammlung eine erneute Kapitalerhöhung in Höhe von 10% des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechtes durchzuführen, um im Zweifelsfall kurzfristig weiteres Kapital akquirieren zu können. Der ausstehende Kapitalbedarf des Unternehmens bis zum Break Even liegt unverändert bei 1 Mio Euro.



