DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. April (vorläufige Fassung)

=== 01:30 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Montana State University College of Business and Entrepreneurship Town Hall *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-Pk 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 0%-Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro mit Laufzeit bis August 2052 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd Euro *** 14:00 US/IWF, Veröffentlichung Fiscal Monitor *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 14:30 US/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+6,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,5% gg Vj *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1Q *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 21./22.3 *** 23:30 US/PK G7 anlässlich Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 16.4), Washington - CH/außerordentliche Sitzung des Parlaments zur Übernahme der Credit Suisse durch die UBS (bis 13.4) *** - US/Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 16.4), Washington ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

April 11, 2023 08:40 ET (12:40 GMT)

