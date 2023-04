DJ Glencore will Aktionäre von Teck Resources mit Barangebot locken

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der Rohstoffkonzern Glencore will die Aktionäre des kanadischen Bergbauunternehmens Teck Resources mit einem Barangebot für sich gewinnen. Wie die Glencore plc mitteilte, sollen die Aktionäre in einem neuen Angebot 8,2 Milliarden US-Dollar in bar und eine Beteiligung von 24 Prozent an der auszugliedernden Gesellschaft MetalsCo erhalten.

Am Montag hatte der Verwaltungsrat von Teck Resources erneut den Aktionären empfohlen, einem Plan zur Abspaltung des Kohlegeschäfts an die Aktionäre zuzustimmen. Daraus entstünden zwei unabhängige Unternehmen, Teck Metals und Elk Valley Resources.

Vergangene Woche hatte Glencore ein Angebot unterbreitet, die beiden Geschäfte in einem reinen Aktiendeal zusammenzuschließen und die Kohlegeschäfte gleichzeitig auszugliedern. Glencore bezifferte den Wert der Synergien auf 4,25 bis 5,25 Milliarden US-Dollar. Glencore-Aktionäre hätten einen Anteil von 76 Prozent erhalten. Das lehnte Teck ab.

"Glencore geht weiter davon aus, dass die jeweiligen Geschäfte von Glencore und Teck komplementär sind und die Gründung von MetalsCo und CoalCo durch den vorgeschlagenen Zusammenschluss und die Abspaltung eine Gelegenheit ist, um beträchtliche Werte für die Aktionäre zu schaffen", so der Konzern. Diese Chance ginge verloren, sollte Teck seinen Plan umsetzen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2023 08:50 ET (12:50 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.