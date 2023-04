Das fusionierte Multi-Orchestrierungsunternehmen wird als TrustCloud firmieren

Branddocs Inc, ein führender Anbieter von sicheren digitalen Transaktionen und Videoverifizierung, hat heute den Erwerb von TrustCloud Inc, der weltweit ersten Choreographie-Plattform für sichere digitale Transaktionen, verkündet. Mit diesem Schritt unterstreicht das Unternehmen seine Entschlossenheit, mit seinen Lösungen das Vertrauen in die digitale Wirtschaft weiter zu stärken.

The Capabilities of the TrustCloud Choreography Platform (Graphic: Business Wire)

Das neu fusionierte Unternehmen firmiert unter dem Namen TrustCloud. Es vereint den großen Kundenstamm von Branddocs und das hauseigene Netzwerk von Betrugserkennungsexperten, KI-/ML-Technologien, Fähigkeiten zur Multi-Orchestrierung und die weithin geschätzte modulare TrustCloud-Plattform, die es Kunden weltweit ermöglicht, regulierungskonforme, reibungslose und lieferantenunabhängige User Journeys anzubieten. Zu den Kunden gehören Marktführer der Branche wie JPMorgan Chase, Santander, BBVA, Willis Tower Watson, Direct Line und HDI sowie Regierungsorganisationen, Anbieter im Gesundheitswesen und schnell wachsende Fintech-Unternehmen, um nur einige zu nennen.

"Unsere Kunden können nun eine Anbieter-agnostische SaaS-Plattform mit einer einzigen API und einem einzigen Service-Level-Agreement (SLA) nutzen, und so globale und transformative Orchestrierungslösungen für jede Art von digitaler Transaktion implementieren von der eSignatur über IAM und ID-Verifizierung bis hin zur Verwahrung von digitalen Assets in TrustCloud Vault. Unsere Plug-and-Play-Plattform verhindert "Vendor Lock-in" (Lieferantenbindung), und erlaubt es unseren Kunden, die entsprechenden Anbieter transaktionsabhängig auszuwählen. Bestehe Serviceanbieter unserer Kunden können nahtlos in den Anbieter-Hub von TrustCloud integriert werden, ohne die Infrastruktur und die Services unserer Kunden zu unterbrechen", erklärt Christoph Sauerwein, CEO von Branddocs.

TrustCloud, der weltweit meist zertifizierte Qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter, schirmt die globalen digitalen Ökosysteme seiner Kunden effektiv ab und garantiert Sicherheit und Compliance auf jeder Ebene der Transaktionsorchestrierung. Die einzigartige choreografische Fähigkeit ermöglicht das nahtlose Management hoher Transaktionsvolumina verschiedener kombinierter Anbieter in jeder Region, während gleichzeitig ein agiler und anpassungsfähiger Ansatz beibehalten wird.

"TrustCloud's Selbstverpflichtung zum Aufbau von Vertrauen in die digitale Wirtschaft, gepaart mit modernster Technologie und der Vereinfachung von Prozessen, ermöglicht es Unternehmen und Verbrauchern, Online-Transaktionen mit größerer Leichtigkeit und Sicherheit durchzuführen. Dank unseres humanistischen Ansatzes, der dem Nutzer Visibilität und Kontrolle über die User Journey gibt, sehen wir eine deutliche Steigerung der Konversionsraten für unsere Kunden", sagt Saioa Echebarria, CEO von TrustCloud.

Über TrustCloud

TrustCloud ist ein Choreographer für sichere digitale Transaktionen (SDTC), der eine Reihe von Diensten umfaßt, u.a. Identitätsprüfung (VideoIdent AutoIdent), Authentifizierung und Autorisierung, Verschlüsselung, elektronische und biometrische Unterschriften, e-Vaulting und e-Archivierung. Diese Dienste sind so aufgebaut, dass sie die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit vertraulicher Informationen, wie z.B. persönlicher und finanzieller Daten, während des gesamten digitalen Transaktionsprozesses schützen. TrustCloud ist als meist zertifizierter Qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter weltweit bekannt, mit Zertifizierungen in ISO 27001, 17068, 22301, 27017, 27018, 27701, NIST 800-63 800-171, SOC2, HIPAA und eIDAS, und vielen anderen.

Contacts:

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Trustcloud.tech. E-Mail für Presseanfragen: press@trustcloud.tech