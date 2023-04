EQS-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Zalando SE: Kelly Bennett als Aufsichtsratsvorsitzender der Zalando SE nominiert, Susanne Schröter-Crossan als neues Mitglied vorgeschlagen



11.04.2023 / 15:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Kelly Bennett als Aufsichtsratsvorsitzender der Zalando SE nominiert, Susanne Schröter-Crossan als neues Mitglied vorgeschlagen Die neue vorgeschlagene Besetzung des Aufsichtsrats der Zalando SE gewährleistet Kontinuität, setzt neue Impulse und sieht eine konsequente Nachfolge für den V orsitz vor

Kelly Bennett wird als Vorsitzender für die Nachfolge von Cristina Stenbeck nominiert, die sich nicht zur Wiederwahl stellt

Neben Kelly Bennett stellen sich Jennifer Hyman, Niklas Östberg, Anders Holch Povlsen und Mariella Röhm-Kottmann zur Wiederwahl als Anteilseignervertreter*innen

Susanne Schröter-Crossan wird als neues unabhängiges Mitglied vorgeschlagen

Berlin, 11. April 2023 // Zalando, eine der führenden Online-Plattformen für Mode und Lifestyle in Europa, hat heute die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung veröffentlicht, die am 24. Mai 2023 virtuell in Berlin stattfinden wird. Der Nominierungsausschuss schlägt eine neue Besetzung des Aufsichtsrats vor, die Kontinuität gewährleistet, neue Impulse setzt und eine konsequente Nachfolge für den Vorsitz vorsieht. Der derzeitige stellvertretende Vorsitzende Kelly Bennett, der seit 2019 Mitglied des Gremiums ist, wird für den Vorsitz vorgeschlagen. Er ist als Berater für die Führungsteams von Microsoft, Strava sowie Nubank tätig und war Chief Marketing Officer bei Netflix. Er würde die Nachfolge von Cristina Stenbeck antreten, die entschieden hat, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Neben Kelly Bennett schlägt der Nominierungsausschuss Jennifer Hyman, Niklas Östberg, Anders Holch Povlsen und Mariella Röhm-Kottmann zur Wiederwahl als Anteilseignervertreter*innen vor. Der Nominierungsausschuss empfiehlt außerdem, Susanne Schröter-Crossan als unabhängiges Mitglied in den Aufsichtsrat zu berufen. Sie verfügt über Expertise in den Bereichen Finanzen, Technologie und Aufsichtsrecht sowie Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung (ESG). "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den neuen Anteilseignervertreter*innen nach der ordentlichen Hauptversammlung. Kellys umfassende Erfahrung im Technologiebereich, sein Fokus auf operative Exzellenz und seine Erfolgsbilanz beim Aufbau weltweit beliebter Verbrauchermarken werden auch in Zukunft ein großer Gewinn sein. Wir freuen uns, mit Susanne und ihrer fundierten Finanzexpertise eine hervorragende Kandidatin für das Amt als Aufsichtsratsmitglied gefunden zu haben", sagte Robert Gentz, Gründer und Co-CEO von Zalando. "Im Namen von Zalando bedanke ich mich auch bei Cristina für ihr langjähriges Engagement in unserem Aufsichtsrat und ihre wertvolle Unterstützung. Sie war über viele Jahre hinweg eine geschätzte Freundin, vertrauensvolle Beraterin und kenntnisreiche Aktionärin." Stenbeck wird ihr Mandat bis zur ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai 2023 ausüben. Sie war bereits Mitglied des Aufsichtsrats von 2014 bis 2016 sowie erneut von 2019 bis 2023. "Es war ein großes Privileg, mit meinen Aufsichtsratskolleg*innen, den Co-CEOs und dem Vorstandsteam zusammenzuarbeiten. Im Namen des Nominierungsausschusses freuen wir uns sehr, dass Kelly sich dazu bereit erklärt hat, den Vorsitz zu übernehmen. Er verfügt über eine einzigartige Kombination an Fähigkeiten, dank seiner Erfahrungen in den Bereichen digitale Inhalte, der Skalierung globaler Plattformunternehmen und seinem Unternehmergeist, die er von Firmen wie Netflix, Spotify, Strava und Nubank mitbringt", sagte Cristina Stenbeck, Vorsitzende und Mitglied des Nominierungsausschusses. "Kelly hat auch einen wertvollen Dialog mit wichtigen Interessengruppen, einschließlich Investoren, geführt und war während seinen zwei Amtszeiten im Prüfungsausschuss und im Vergütungsausschuss tätig. Außerdem hat er den Vorsitz des Nominierungsausschusses und des D&I und Nachhaltigkeitsausschusses inne. Der Nominierungsausschuss ist fest davon überzeugt, dass der Aufsichtsrat - und damit viele relevante Vorhaben der Zalando-Gruppe - von Kellys umfangreichen und wertvollen Perspektiven profitieren wird."



Schröter-Crossan war zuletzt Chief Financial Officer des Wohnungsunternehmens LEG Immobilien SE, wo sie auch Mitglied des ESG-Lenkungsausschusses war. Davor war sie im Bereich Corporate Finance in Frankfurt am Main, Hongkong und London tätig. Derzeit hat sie ein Aufsichtsratsmandat bei HelloFresh SE inne. Nach der ordentlichen Hauptversammlung soll sie als zusätzliche Finanzexpertin im Prüfungsausschuss fungieren. "Ich freue mich sehr, dass wir Susanne als unabhängiges Mitglied für den Aufsichtsrat nominieren. Sie bringt genau die richtige Erfahrung und Expertise mit, um Zalando auf seinem zukünftigen Weg zu begleiten", sagte der derzeitige stellvertretende Vorsitzende und Vorsitzender des Nominierungsausschusses Kelly Bennett. "Persönlich freue ich mich darauf, weiterhin im Aufsichtsrat von Zalando mitzuarbeiten. Es wäre mir eine Ehre, als Aufsichtsratsvorsitzender den Vorstand von Zalando bei der Umsetzung seiner Wachstumsambitionen für die nächsten Jahre zu unterstützen." Die Amtszeit der drei Arbeitnehmervertreter*innen im Aufsichtsrat läuft bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2025. Die ausführliche Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 der Zalando SE ist auf corporate.zalando.com verfügbar.

Über Zalando

Zalando ist eine der führenden Online-Plattformen für Mode und Lifestyle in Europa. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute mehr als 51 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Ländern Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unseren Kund*innen bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation, Interaktion und Shopping. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kund*innen, Partner*innen und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unsere Vision ist, der Starting Point for Fashion - die erste Anlaufstelle für Mode - und eine nachhaltige Plattform mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und Erde zu sein. Medienanfragen

Carolyn Groß / Sheenagh Matthews

Wirtschafts- und Finanzkommunikation

presse@zalando.de

Investorenanfragen

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de



