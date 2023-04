Vor wenigen Tagen hatte Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) bereits angekündigt, dass es den Erwerb von 90 Prozent der Explorationslizenz 7345 des Uis-Lithiumprojekts in Namibia in Kürze abgeschlossen haben wird. Dieser Punkt ist nun erreicht, sodass das Unternehmen diesen 114 km² großen Teil des Uis-Lithiumprojekts bereits mehrheitlich kontrolliert.Auch die verbleibenden zehn Prozent dieser Explorationslizenz möchte Askari Metals noch übernehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...