NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Er sei mehrfach gefragt worden, ob der Rohstoffhändler und -produzent ein mögliches Übernahmeziel sein könnte, falls dessen Offerte für Teck Ressources scheitere, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaube dies nicht. Eine Abspaltung des Kohlegeschäfts allerdings könnte ein logischer nächster Schritt für eine selbstständig bleibende Glencore sein, um Werte freizusetzen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2023 / 13:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2023 / 13:11 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

JE00B4T3BW64