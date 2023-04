BRASÍLIA/PEKING (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist zu einem mehrtägigen Besuch nach China abgeflogen. Dies berichtete das brasilianische Nachrichtenportal "G1" am Dienstag. Demnach soll Lula am Mittwoch in Shanghai eintreffen. Am Freitag steht Medienberichten zufolge ein Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping in Peking auf dem Programm.

Beide Staaten gehören zur G20-Gruppe der großen Industrie- und Schwellenländer. Die Volksrepublik ist für Lateinamerikas größtes Land der wichtigste Handelspartner und auch einer der wichtigsten Investoren. "Der Besuch in China verspricht eine der strategisch wichtigsten Auslandsreisen Lulas zu Beginn seiner Amtszeit zu werden", schrieb die brasilianische Nachrichtenagentur Agência Brasil.

Thema dürfte auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine werden. Lula hatte im Januar eine internationale Vermittlung durch einen "Friedensclub" vorgeschlagen, zu dem auch Brasilien und China gehören. Einen brasilianischen Vorschlag zum Verzicht auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim lehnte die Ukraine vergangene Woche strikt ab./mfa/DP/jha