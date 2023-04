Global muss der Photovoltaik-Zubau in den kommenden zehn Jahren weiterhin um jährlich 25 Prozent gesteigert werden. Nur so lässt sich das Ausbauziel von 75 Terawatt bis 2050 erreichen, um den globalen Energiebedarf klimaneutral zu decken. Dies ist die Quintessenz einer Studie, die das Fraunhofer ISE gemeinsam mit NREL und AIST erstellt hat, die auf einem Expertenworkshop basiert.Es ist keine Option, die Photovoltaik-Wachstumsziele weltweit abzusenken und auf technologische Wunder zu warten. Stattdessen gilt es, in den nächsten zehn Jahren den Zubau von Photovoltaik-Anlagen weltweit um 25 Prozent ...

