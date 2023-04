Im Inneren der Erde gibt es anscheinend Berge, die fünfmal so hoch sind wie der Mount Everest. Laut Forschern bestehen sie aus Ozeanboden, der herunterfällt und dann auf dem Erdkern landet. Im Inneren der Erde geht so einiges vor sich. Bisher wissen wir noch nicht genau, was dort passiert oder wie sich die einzelnen Schichten zusammensetzen. Eine neue Studie gibt nun einen besseren Einblick ins Innere unseres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...