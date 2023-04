© Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - picture alliance



Der Starinvestor Ed Wachenheim III sieht bei zwei Autoaktien einen günstigen Einstiegszeitpunkt. Zudem stockt er bei einem Fahrzeugsitzhersteller auf.

Greenhaven Associates hat 4,9 Millionen Aktien von General Motors (GM) gekauft und seinen Anteil damit auf 20,3 Millionen Aktien erhöht, wie aus bei der SEC eingereichten Unterlagen hervorgeht. Zudem sicherte sich die Investmentfirma im ersten Quartal des Jahres eine neue Position in Höhe von 5,6 Millionen Ford-Aktien. Hinzukommen 700.000 Aktien von Lear. Insgesamt liegen nun 1,7 Millionen Aktien des US-Fahrzeugzulieferers im Depot. Alle drei Papiere machten im vergangenen Jahr große Verluste.

"Ford und GM scheinen auf der Grundlage ihrer längerfristigen Fundamentaldaten außergewöhnlich unterbewertet zu sein", so Wachenheim in einem Statement. "Angesichts der Attraktivität des Pickup-, SUV- und Van-Geschäfts glauben wir, dass beide Unternehmen mindestens das Zehnfache ihres Gewinns wert sind. Und GM könnte deutlich mehr als das Zehnfache des Gewinns wert sein, wenn Cruise (Abteilung für selbstfahrende Fahrzeuge von GM) erfolgreich ist. Außerdem verfügen beide Unternehmen über mehr Barmittel als Schulden", so der Value-Investor weiter.

Große Chancen rechnet er zudem den Aktien von Lear aus. "Während der Verkauf an Autohersteller normalerweise kein gutes Geschäft ist, glauben wir, dass der Verkauf von Sitzen ein sehr gutes Geschäft ist - und Lear ist gut darin und gewinnt Marktanteile von Adient (und vielleicht von anderen)", schrieb Wachenheim.

Greenhaven vertraut darauf, dass sich die momentan rückläufigen Zahlen an Autoverkäufen in einigen Jahren wieder stabilisieren werden. "Bei Margen von acht Prozent sollte Lear in etwa zwei Jahren 22 bis 23 US-Dollar pro Aktie verdienen. Wir würden die Aktien mit mindestens dem Zahnfachen des Gewinns bewerten", fügte Wachenheim hinzu. Für die Aktie könnte das einen Anstieg auf 220 bis 230 US-Dollar pro Stück mit sich bringen. Das aktuelle Kursniveau liegt bei circa 134 US-Dollar.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion