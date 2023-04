Wallisellen (ots) -Die neueste Ergänzung der Ford Puma-Familie heisst Puma Vivid Ruby Edition. Diese limitierte Sonderedition ist in Zusammenarbeit mit dem Ford Design-Team entstanden und soll die auffälligen Designmerkmale des Ford Puma noch weiter hervorheben.Die Vivid Ruby Edition basiert auf der Ausstattungsvariante ST-Line und verfügt über eine Vielzahl von exklusiven Ausstattungsmerkmalen. Das markante Aussehen wird u.a. durch die attraktive Beautiful Berry Red Metallic-Lackierung und ein Dach in Kontrastfarbe Schwarz geprägt. Ergänzt wird das attraktive Äussere durch das Edition-Body-Styling-Kit mit grossem Dachspoiler, schwarz lackierten Radlaufleisten und Seitenschwellern mit zusätzlichem High-Gloss-Einsatz. Hinzu kommen in Schwarz Premium lackierte, glanzgedrehte 18-Zoll-Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design.Die Karosseriefarbe Beautiful Berry Red Metallic - eine Weiterentwicklung des leuchtenden Hot Magenta - ist so konzipiert, dass sie nachts in einem tieferen, dunklen Rot erscheint, mit funkelnden Rubintönen, die im Sonnenlicht noch deutlicher hervortreten - genau wie ein natürlicher Edelstein.Im Innenraum der Ford Puma Vivid Ruby Edition finden Sie einzigartige, auf die Sonderedition abgestimmte Designelemente. Die Sitze sind mit der Premium Polsterung Sensico in Anthrazit mit Ziernähten in Berry und Weiss versehen und sorgen für eine besonders luxuriöse Note. Zudem wird der Innenraum durch eine Vielzahl von modernen Funktionen und Technologien abgerundet, darunter ein 12,3 Zoll grosses digitales Instrumentendisplay, ein SYNC-3-Infotainmentsystem mit 8-Zoll-Touchscreen sowie Apple CarPlay und Android Auto-Kompatibilität.Die Puma Vivid Ruby Edition wird mit den 125 PS und 155 PS starken 1,0-Liter-EcoBoost-Mild-Hybrid-Motoren ab 36'000 Schweizer Franken bzw. ab 37'500 Schweizer Franken angeboten. Für 2'400 Schweizer Franken Aufpreis ist auch ein 7-Gang-PowerShift-Automatikgetriebe erhältlich, sodass die Leistung ebenso ansprechend ist wie das elegante Aussehen.Pressekontakt:Dominic RossierFord Motor Company (Switzerland) SA+41 43 233 22 80drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100905491