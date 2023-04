Erfahrene nationale Führungskräfte und neue Technologiepartner werden es Pyramid ermöglichen, Organisationen in Mexiko und Lateinamerika mit wichtigen Daten- sowie Analysetechnologien und -ressourcen zu versorgen

Pyramid Analytics (Pyramid), ein führender Anbieter von Business Intelligence und Decision Intelligence, setzt seine globale Wachstumsstrategie mit der Unterzeichnung mehrerer wichtiger strategischer Technologiepartner in Lateinamerika fort: Analytics Mate, AS Analytics, BACIT, EMC Software C.A. und Hopewell Systems C.A.

Diese wichtigen Technologiepartnervereinbarungen erweitern die Reichweite des Partnerprogramms von Pyramid Analytics auf dem mexikanischen und lateinamerikanischen Markt. Das Pyramid-Team vereint bewährte Führungspersönlichkeiten im Bereich der Analysetechnologie, darunter Miguel Reyes, Regional Director für Lateinamerika; Eduardo Azanza, Solutions Architect, und Javier Fernandez, Senior Solutions Engineer.

Die wichtigsten Punkte der Expansion von Pyramid nach Lateinamerika

Pyramid unterzeichnet neue Partnervereinbarungen mit Technologieunternehmen, um die Präsenz des Pyramid-Partnerprogramms in Lateinamerika und Mexiko zu erweitern.

Die Expansion der Partner in der Region wird von Miguel Reyes, Regional Director für Lateinamerika, geleitet.

Pyramid ist Sponsor und Teilnehmer des 8. Technologie- und Wirtschaftskongresses 2023, der vom 21. bis 22. Juni 2023 in Mexiko-Stadt stattfindet.

Klicken Sie hier, um eine Demo der Pyramid Decision Intelligence Platform anzufordern.

"Unsere neuen lokalen Partner, Analytics Mate, AS Analytics, BACIT Technologies, EMC Software und Hopewell Systems, bringen eine Fülle von Erfahrungen im Bereich der Analytik für unsere gemeinsamen Kunden mit, um ihre Entscheidungsfindung durch den Einsatz von Pyramid-Lösungen drastisch zu verbessern", sagte Bill Clayton, Vice President of Global Partners.

Die branchenführende Plattform von Pyramid Analytics ermöglicht es diesen Partnern, ihren Kunden integrierte, fortschrittliche und dennoch einfach zu bedienende Analysetools als Teil von Paket- oder kundenspezifischen Lösungen mit einer kürzeren Markteinführungszeit anzubieten.

Die Unterzeichnung der Verträge mit Analytics Mate, AS Analytics, BACIT Technologies, EMC Software und Hopewell Systems sind Teil der breit angelegten Strategie von Pyramid, Channel-Partnerschaften mit komplementären Technologieunternehmen, unabhängigen Softwareanbietern (ISV), Beratungsunternehmen, Value-Added Resellern (VAR) und Systemintegratoren (SI) rasch auszubauen.

Der Schritt von Pyramid in den LATAM-Markt steht im Einklang mit einem umfassenderen globalen Bestreben, Organisationen bei der Optimierung der Entscheidungsfindung zu unterstützen, um jedem die Möglichkeit zu geben, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Über Pyramid Analytics

Pyramid Analytics ist die nächste Generation der Entscheidungsintelligenz. Die preisgekrönte Pyramid Decision Intelligence Platform ermöglicht Menschen KI-gestützte, automatisierte und kollaborative Einblicke, die die Nutzung von Daten bei der Entscheidungsfindung vereinfachen und steuern. Entscheidend ist, dass die Pyramid-Plattform direkt mit beliebigen Daten arbeitet, was eine geregelte Selbstverwaltung für jede Person ermöglicht und analytische Anforderungen in einer No-Code-Umgebung ohne Datenextraktion, -aufnahme und -verdopplung erfüllt. Sie kombiniert Datenvorbereitung, Geschäftsanalyse und Data Science in einer reibungslosen Plattform, um jedem eine intelligente Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Jetzt Demo anfordern.

Pyramid Analytics hat seinen Sitz in Amsterdam und verfügt über regionale Zentralen in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York City und Tel Aviv. Unser Team lebt auf der ganzen Welt, denn der Standort sollte kein Hindernis für Talente und Chancen sein. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Erfahren Sie mehr unter Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230411005383/de/

Contacts:

Medienkontakt

Pyramid Analytics

Pete Vomocil

SVP, Global Marketing, Pyramid Analytics

pr@pyramidanalytics.com