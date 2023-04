Einstellige Aktienkurse gab es bei SMT Scharf zuletzt im Oktober 2022 - und da auch nur an einem einzigen Tag. Ansonsten hatte sich die Notiz des Anbieters von Transportsystemen für den Einsatz im Bergbau zuletzt meist in einer Bandbreite zwischen 11 und 13 Euro bewegt. Mit Blick in den Rückspiegel ist das ein ausgesprochen moderates ... The post SMT Scharf: Ausblick bremst den Aktienkurs appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...